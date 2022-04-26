Volaris legt kräftig zu

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im März 2022 insgesamt 2,506 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz ist dies ein Plus von 61,8 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz um 60,4 Prozent auf 2,399 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem März 2021 um 61,2 Prozent auf 2,775 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im März 2022 hohe 86,5 Prozent und liegt damit wieder auf dem Vorkrisenniveau vom März 2019.