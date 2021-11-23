Volaris legt kräftig zu

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Oktober 2021 insgesamt 2,283 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Oktober 2019 entspricht dies einem Wachstum von 22 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris nach der Corona Krise wieder normalisiert und hat auf Wachstum gedreht. Verglichen mit dem Vorjahresoktober sind die Passagierzahlen um 58,7 Prozent gewachsen. Vor der Krise im Oktober 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt 1,871 Millionen Passagiere zu, im Oktober 2021 waren es nun wieder 2,283 Millionen, was einem Wachstum von 22 Prozent entspricht. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorkrisenniveau 2019 um 25,5 Prozent auf 2,211 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2019 um 24,8 Prozent auf 2,563 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung erreichte im Oktober 86,3 Prozent und liegt damit ebenfalls wieder auf Vorkrisenniveau.