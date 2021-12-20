Volaris kann kräftig zulegen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im November 2021 insgesamt 2,409 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresnovember ist dies ein Plus von 47 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Im November 2019 flogen mit Volaris 1,756 Millionen Passagiere, im diesjährigen November konnte die Airline wieder 2,409 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem soliden Wachstum von 27,1 Prozent.

Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorkrisenniveau vom November 2019 um 25,7 Prozent auf 2,279 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem November 2019 um 26,2 Prozent auf 2,574 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im November hohe 88,5 Prozent und liegt damit ebenfalls wieder auf Vorkrisenniveau.