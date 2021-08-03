Volaris erholt sich

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Juni 2021 insgesamt 2,134 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Juni 2020 entspricht dies einem Plus von 265 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte im Juni 2021 verglichen mit dem Vorkrisenniveau vom Juni 2019 wieder um 12,1 Prozent zulegen. Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris demzufolge wieder normalisiert. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorkrisenniveau 2019 um 17,8 Prozent auf 2,116 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 188 Prozent auf 2,373 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Verglichen mit dem Juni 2019 wurde das Angebot um 18,1 Prozent erhöht. Die Auslastung erreichte im Juni wieder hohe 89,1 Prozent.