Vistara übernimmt Airbus A320neo

Vistara übernimmt ersten Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Die indische Fluggesellschaft Vistara konnte am 24. Mai 2017 ihren ersten Airbus A320neo übernehmen.

Die Fluggesellschaft Vistara ist in Delhi beheimatet und gehört an Tata Sons Ltd. und Singapore Airlines. Das Flugzeug wird von BOC Aviation eingemietet, unter den gleichen Konditionen sollen noch sechs weitere A320neo folgen.

Die Flugzeuge sind bei Vistara für 158 Passagiere in drei Klassen ausgelegt. Acht Fluggäste finden in der Business Klasse, 24 in der Premium Economy und 126 in der Economy Klasse Platz.

Die A320neo von Vistara werden durch LEAP-1A Triebwerke von CFM International angetrieben.