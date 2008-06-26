Virgin soll sich in Gesprächen mit Brasilien befinden

Gemäss Presseberichten soll der Besitzer von Virgin, Richard Branson, in Verhandlungen mit brasilianischen Partnern zur Gründung einer neuen Airline sein.

Die neue Airline solle zuerst nur inländische Flüge anbieten, später möglicherweise auch international fliegen. Das zivile Recht vor Ort beschränkt ausländische Anteile an einheimischen Airlines jedoch auf 20%. Bransons neue Airline sähe sich ausserdem mit zwei grossen Konkurrenten, der TAM Linhas Aereas und Gol Linhas Aereas konfrontiert, die zusammen 90% des Marktes bestimmen. Doch der Wirtschaftsboom in Brasilien lässt viele Airlines hoffen, dass nun mehr Platz für neue Mitspieler auf dem Fliegermarkt entsteht.