Virgin kürzt Kapazität

Virgin Atlantic gab gestern bekannt, dass sie ihre Kapazität in diesem Winter um sieben Prozent kürzen will. Dadurch werden bis zu 600 Stellen gefährdet.

CEO Steve Ridgway sagt der Luftfahrtindustrie eine düstere Zukunft voraus. Alle Airlines müssen ihr Geschäft minimieren, so auch Virgin Atlantic. Die Flüge London Heathrow – Chicago O Hare werden deshalb diesen Winter gestrichen, während die Anzahl Flüge nach Hong Kong halbiert werden soll. Von der sieben prozentigen Kapazitätskürzung sind 600 Stellen betroffen. Ridgway sagte, Atlantic werde versuchen, die Kündigungen auf ein Minimum zu reduzieren und ihre Arbeiterschaft so fair wie möglich zu behandeln.

Link: Virgin Atlantic