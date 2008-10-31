Virgin gibt BMI noch nicht auf

Virgin Atlantic Airways, die in Gesprächen mit BMI über eine mögliche Fusion stand, glaubt auch nach der Übernahme von BMI durch Lufthansa, sei ein Zusammenschluss noch immer möglich.

CEO Steve Ridgway sagte, „jetzt ist die Möglichkeit noch grösser, eine starke Konkurrenz zu British Airways aufzubauen. Ich bin mir sicher, dass auch Lufthansa das sieht.“ Er sagte nicht, ob er daran denke, Lufthansa abzufinden oder eher von einer Dreierfusion träumt. Gegen die Fusion von BA, American Airlines und Iberia hat Virgin stark opponiert.