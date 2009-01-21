Virgin Nigeria erste Kundin für erweiterten E-170

Die in Lagos beheimatete Airline Virgin Nigeria soll als erste in den Besitz der erweiterten Version des E-170 kommen.

Die Airline hat Bestellungen für sieben E-170 aufgegeben, alle davon werden mit grösserer Reichweite als „AR“ Varianten produziert. Im Mai 2007 hatte Embraer bekannt gemacht, dass sie je eine erweiterte Version des E-170 sowie des E-175 herstellen werde. Northwest erhielt die erste E-175 AR und auch die ursprünglichen E-175 lassen sich leicht zu einer erweiterten Version up-graden. Die AR Versionen vergrössern die Reichweite des Flugzeugs um 370 Km bei voller Auslastung. Gewöhnlich fliegt ein E-170LR bis zu 3.700 Km, die E-175LR etwas weniger weit.

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