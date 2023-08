Virgin Galactic absolviert Jungfernflug

Das Raumschiff « SpaceShipTwo » der Virgin hat gestern ihren ersten Testflug erfolgreich hinter sich gebracht.

Das Spaceship startete angedockt an ein Doppelrumpfflugzeug in der Mojave-Wüste Kaliforniens und erreichte eine Flughöhe von 13.700 Metern. Der Flug ins All und zurück dauerte zwei Stunden und 54 Minuten. Die Testflüge der VSS Enterprise sollen 2011 abgeschlossen sein, bis dahin soll Virgin Galactics Raumschiff in einer Höhe von 15.240 Metern mit vierfacher Schallgeschwindigkeit in den Weltraum geschossen werden. Das Spaceship soll Platz für sechs Personen bieten, laut Angaben der Airline sollen sich bereits Interessenten gemeldet haben. Der Flug soll geschätzte US$200.000 pro Person kosten.