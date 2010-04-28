Virgin Blue mit NZ im Gespräch

Virgin Blue und Air New Zealand wollen eine Trans-Tasmanische Allianz bilden, um ihre Position gegen die offensive Konkurrentin Jetstar verteidigen zu können.

Die Gespräche sollen sich um eine Zusammenarbeit im ähnlichen Stile wie die von Virgin Blue mit Delta Air Lines bereits vereinbarte drehen. Insider bezweifeln, dass sie die gleichen Ausmasse annimmt wie ein früherer Deal zwischen Qantas und Air NZ, welcher von der Regulierungsbehörde abgelehnt worden war. Weder Virgin Blue noch Air New Zealand wollten genauere Angaben dazu machen. Analysten schätzen die Kosten, die durch einen Zusammenschluss der Airlines eingespart werden könnten, auf US$55 Millionen, eine Allianz würde diesen Betrag etwas schmälern, wäre aber einfacher umzusetzen. Auch dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass sie bewilligt wird, höher ausfallen. Air NZ und Virgin Blue kontrollieren über die Hälfte des Trans-Tasmanischen Streckennetzes, während Low-Cost-Carrier Jetstar rund einen Drittel für sich gewonnen hat.