Virgin Australia meldet Passagieranstieg

Virgin Australia kann für den August 2013 gute Wachstumszahlen bekanntgeben. Bei der Fluggesellschaft aus Australien stiegen mit 1,772 Millionen Fluggästen sieben Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Virgin Australia hat das Angebot verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,1 Prozent auf 3,644 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage auf den Inlandflügen ist um 7,1 Prozent auf 1,772 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung der Flüge übers ganze Netzwerk gesehen verbesserte sich von 75,7 Prozent um 4,2 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. Mit der Tochterunternehmung Tigerair Australia flogen im August 2013 275.792 Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 36,2 Prozent.