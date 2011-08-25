Virgin Australia meldet Jahresverlust

Virgin Australia bilanziert ihr Geschäftsjahr jeweils auf Ende Juni, im letzten Jahr schrieb die Low Cost Airline einen Verlust von 18 Millionen Australischen Dollar (AUD).

Ein Jahr zuvor resultierte bei Virgin Australia noch ein EBIT Gewinn von 78 Millionen Dollar, wegen den hohen Treibstoffpreisen fehlten der Airline im Geschäftsjahr 2010-2011 nun 18 Millionen AUD (18,8 US Dollar). Der Umsatz stieg von 2,982 Milliarden Dollar auf 3,271 Milliarden Dollar. Die operativen Aufwendungen stiegen von 2,904 Milliarden AUD auf 2,904 Milliarden AUD. Unter dem Strich resultierte ein Vorsteuerverlust von 67 Millionen AUD. Um bessere Resultate erzielen zu können, sollte Virgin Australia an der Auslastung arbeiten, diese lag für einen Low Cost Carrier auf sehr tiefen 79,7 Prozent.