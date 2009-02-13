Virgin Atlantic streicht möglicherweise 600 Stellen

Virgin Atlantic Airways bestätigte, mit ihren Angestellten- und Gewerkschaftsvertretern über Entlassungen gesprochen zu haben.

Möglicherweise müssen 600 der etwa 8,500 Stellen gestrichen werden. „Wegen der sinkenden Nachfrage müssen Fluggesellschaften mit verschiedenen Massnahmen Kosten senken. Dazu gehören Kapazitätskürzungen, unbezahlte Urlaube und leider auch die Anpassung der Angestelltenzahl. Wir müssen gesund bleiben, um wieder wachsen zu können, wenn sich die Wirtschaft erholt,“ sagte CEO Steve Ridgway.

Letzten Monat sagte Virgin Atlantic, sie rechne mit Gewinn am Ende des Finanzjahres.