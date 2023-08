Virgin Atlantic übernimmt Slots von BMI

Virgin Atlantic konnte von British Airways und ihrer Holdinggesellschaft IAG alle vierzehn zur Veräusserung gestandenen London Heathrow Slots von der übernommenen British Midland kaufen.

Mit der Übernahme von BMI musste British Airways vierzehn wertvolle Start- und Landerechte auf dem Flugplatz London Heathrow an ihre Konkurrenten verkaufen, dies wollten die Wettbewerbshüter so haben. Mit den neuen Slots wird Virgin Atlantic ab dem 31. März 2013 nach Edinburgh und Aberdeen fliegen. Virgin Atlantic betreibt ausschliesslich Langstreckenflugzeuge und will für die neuen Inland- und Zubringerrouten vorläufig drei Airbus A320 von Avion Express anmieten.