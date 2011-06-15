Virgin America wählt für Airbus Leap-X

Virgin America hat sich bei ihrem Airbus A320neo für das Leap-X Triebwerk von CFM International entschieden.

Mit diesem Auftrag hat der US-Amerikanische Low Cost Carrier Virgin America den Anstoss für die zweite Airbus A320neo Triebwerkoption gegeben. Virgin America wird dreissig A320 mit dem konventionellen CFM56 Triebwerk ausrüsten und ab 2016 weitere 30 A320 mit dem Leap-X Antrieb ausstatten. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 1,4 Milliarden US Dollar.