Virgin America senkt Kapazität weil Treibstoffpreise steigen

Virgin America, der teilweise im Besitz der britischen Virgin Group stehende US LCC, wird wegen den hohen Treibstoffpreisen im vierten Quartal 10% Kapazität weniger als geplant haben.

Die seit letztem Sommer in Betrieb stehende Fluggesellschaft gibt als letzte der amerikanischen Airlines Kürzungspläne für das vierte Quartal bekannt. Die meisten grossen amerikanischen Fluggesellschaften, allen voran AA und United, wollen nach der Hauptsaison den Flugverkehr drastisch einschränken, um die Kosten unter Kontrolle zu halten. Virgin wird auf wenig genutzten Flügen der Wochenmitte abstriche vornehmen. Strecken mit hoher Nachfrage, zum Beispiel von San Fransisco nach Las Vegas, werden ausgebaut.

Weder Stellen noch einer der 19 A320 sollen abgebaut werden.