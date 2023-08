Virgin America publiziert Zukunftspläne

Virgin America will in diesem Jahr expandieren, erstmals auch nach Kanada.

Die Expansionspläne der Airline sollen ihr Wachstum im laufenden und in kommenden Jahren sichern. Ab August will Virgin America Orlando mit täglichen Non-Stop Flügen ab Los Angeles und San Francisco bedienen. Ausserdem hat sie Pläne, ab Juni von diesen beiden Flughäfen auch täglich nach Toronto Pearson Airport zu fliegen. Dafür braucht sie aber erst noch die Bewilligung des US DOT. Sollte sie diese erhalten, wäre Toronto ihre erste internationale Destination. In diesem Jahr will sie sechs zusätzliche Flugzeuge in ihre Flotte aufnehmen, drei weitere sollen im ersten Quartal des Jahres 2011 dazukommen. Dadurch wächst ihre Schar um fast einen Drittel. Virgin America will in diesem Jahr mindestens drei weitere neue Destinationen ankünden.