Virgin America mit höherem Verkehr

Virgin America meldet für den Monat Juli 2013 bessere Verkehrszahlen und eine leicht erhöhte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juli 2013 verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Nachfrage um 4,7 Prozent auf 947,534 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 0,3 Prozent auf 1,148 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 79,0 Prozent im Vorjahresjuli auf 82,5 Prozent. Mit 602 tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Juli 5,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 3,670 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 1,9 Prozent entspricht.