Virgin America meldet weniger Verkehr

Virgin America meldet für den Monat September 2013 rückläufige Verkehrszahlen und eine verminderte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline musste im September 2013 verglichen mit dem Vorjahresseptember Federn lassen, die Nachfrage ging um 8,4 Prozent auf 751,254 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen zurück. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 7,3 Prozent auf 984,012 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen gekürzt. Die Auslastung ging um 0,9 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent zurück. Mit 493 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat September 4,5 Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 4,752 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 0,7 Prozent entspricht.