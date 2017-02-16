Virgin America meldet solides Wachstum

Virgin America Airbus A320 (Foto: Airbus)

Virgin America meldet für den Monat Januar 2017 eine verbesserte Nachfrage, dabei wurde auch die Verkehrsleistung erhöht.

Virgin America kann verglichen mit dem Vorjahresjanuar bessere Zahlen bekannt geben. Die Nachfrage hat sich um 10,3 Prozent auf 920 Tausend verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 11,9 Prozent auf 1,208 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Auslastung ist um einen Prozentpunkt auf 76,2 Prozent zurückgegangen. Mit 612 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Januar 9,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline Virgin America wurde im vergangenen Jahr von Alaska Airlines übernommen.