Virgin America meldet solides Wachstum

Virgin America Airbus A320 (Foto: Airbus)

Virgin America konnte im Berichtsmonat April 661 Tausend Passagiere an Bord begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 12,5 Prozent.

Die US-amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresapril stark zulegen, die Nachfrage hat sich um 11,7 Prozent auf 994 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 13,5 Prozent auf 1,182 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 84 Prozent verschlechtert.

In den ersten vier Monaten konnte Virgin America 2,427 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 15 Prozent.