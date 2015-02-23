Virgin America meldet schlechtere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat Januar 2015 eine rückläufige Nachfrage, die Verkehrsleistung wurde gleichzeitig ebenfalls leicht vermindert.

Die amerikanische Low Cost Airline musste verglichen mit dem Vorjahresjanuar schlechtere Zahlen bekannt geben, die Nachfrage hat sich um 0,7 Prozent auf 739,118 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 0,9 Prozent auf 966,399 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Auslastung ist um 0,2 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent angestiegen. Mit 494 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Januar 0,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2014 flogen mit Virgin America 6,508 Millionen Passagiere, das waren 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.