Virgin America meldet rückläufige Nachfrage

Virgin America meldet für den Monat Mai 2014 eine rückläufige Nachfrage, das Angebot wurde ebenfalls vermindert. Bei den Passagierzahlen musste die Airline ebenfalls Federn lassen.

Die amerikanische Low Cost Airline musste verglichen mit dem Vorjahresmai leicht rückläufige Zahlen vermelden, die Nachfrage hat sich um 0,6 Prozent auf 901 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 2,5 Prozent auf 1,066 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 84,5 Prozent verbessert. Mit 578 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Mai 1,7 Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit Virgin America 6,329 Millionen Passagiere, das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.