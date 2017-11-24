Virgin America meldet mehr Verkehr

Virgin America Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Virgin America meldet für den Monat Oktober 2017 bei erhöhter Kapazität eine bessere Nachfrage.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober kräftig zulegen, die Nachfrage hat sich um 14,2 Prozent auf 1,176 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität gleichzeitig um 13,4 Prozent auf 1,383 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht wurde. Die Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 85,0 Prozent verbessert. Mit 752 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Oktober 9,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im laufenden Jahr konnte Virgin America 6,934 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 15,7 Prozent.