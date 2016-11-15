Virgin America meldet mehr Verkehr

Virgin America Airbus A320 (Foto: Airbus)

Virgin America meldet für den Monat Oktober 2016 bei erhöhter Kapazität eine bessere Nachfrage.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober kräftig zulegen, die Nachfrage hat sich um 13,6 Prozent auf 1,030 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität gleichzeitig um 10,8 Prozent auf 1,220 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht wurde. Die Auslastung hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert. Mit 685 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Oktober 9,2 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im laufenden Jahr konnte Virgin America 6,713 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 15,7 Prozent.