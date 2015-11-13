Virgin America meldet mehr Verkehr

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat Oktober 2015 bei erhöhter Kapazität eine bessere Nachfrage.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Oktober 2015 verglichen mit dem Vorjahresoktober kräftig zulegen, die Nachfrage hat sich um 11,9 Prozent auf 907 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 11,5 Prozent auf 1,101 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent verbessert. Mit 628 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Oktober 19,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im laufenden Jahr konnte Virgin America 5,804 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.