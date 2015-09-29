Virgin America meldet mehr Verkehr

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat August 2015 bei erhöhter Kapazität eine leicht bessere Nachfrage.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im August verglichen mit dem Vorjahresaugust leicht zulegen, die Nachfrage hat sich um 0,9 Prozent auf 954.152 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um vier Prozent auf 1,141 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erweitert. Die Auslastung ist um zwei Prozentpunkte auf 83,6 Prozent zurück gegangen. Mit 648 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat August 10,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 4,614 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von fünf Prozent entspricht.