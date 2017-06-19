Virgin America meldet mehr Passagiere
19.06.2017 PS
Mit Virgin America flogen im Mai 2017 insgesamt 706 Tausend Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,4 Prozent.
Die Nachfrage hat sich bei Virgin America um 2,6 Prozent auf 1.090 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde auf 1,276 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen um 3,5 Prozent ausgeweitet. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent verschlechtert.
In den ersten fünf Monaten flogen mit Virgin America 3,222 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent.
Virgin America wurde im April 2016 vollständig von Alaska Airlines übernommen und wird in Zukunft vollständig in diesen Brand integriert.