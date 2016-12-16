Virgin America meldet kräftiges Wachstum

Virgin America Airbus A320 (Foto: Airbus)

Virgin America meldet für den Monat November 2016 bessere Verkehrszahlen und mehr Passagiere.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im November 2016 verglichen mit dem Vorjahresnovember zulegen, die Nachfrage hat sich um 16,4 Prozent auf 1,031 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 13,7 Prozent auf 1,256 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent verbessert. Mit 686 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat November 13,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Virgin America 7.399 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 15,5 Prozent.

Seit dem 14. Dezember 2016 gehört nun Virgin America zu Alaska Airlines, mit dieser Übernahme wird Alaska Airlines zur fünftgrößten Fluggesellschaft in den USA.