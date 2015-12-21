Virgin America meldet kräftiges Wachstum

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat November 2015 bessere Verkehrszahlen und mehr Passagiere.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im November 2015 verglichen mit dem Vorjahresnovember zulegen, die Nachfrage hat sich um 12,3 Prozent auf 885,777 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 10,2 Prozent auf 1,104 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent verbessert. Mit 603 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat November 15,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Virgin America 6,407 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.