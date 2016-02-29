Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat Januar 2016 eine verbesserte Nachfrage, dabei wurde auch die Verkehrsleistung erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline kann verglichen mit dem Vorjahresjanuar bessere Zahlen bekannt geben. Die Nachfrage hat sich um 12,9 Prozent auf 834,331 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 11,8 Prozent auf 1,080 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung ist um 0,7 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent angestiegen. Mit 561 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Januar 13,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2015 flogen mit Virgin America 7,036 Millionen Passagiere, das waren gut acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor.