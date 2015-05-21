Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat April 2015 eine bessere Nachfrage, das Angebot wurde ebenfalls erhöht. Bei den Passagierzahlen konnte die Airline ebenfalls zulegen.

Die Nachfrage hat sich bei Virgin America im April um 2,8 Prozent auf 889 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 1,2 Prozent auf 1,041 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent verbessert. Mit 587 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat April 4,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.