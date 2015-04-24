Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat März 2015 eine verbesserte Nachfrage, das Angebot wurde ebenfalls erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz zulegen, die Nachfrage hat sich um 2,6 Prozent auf 853 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 4,7 Prozent auf 1,013 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent verbessert. Mit 574 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat März 5,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im ersten Quartal 2015 benutzten 1,523 Millionen Passagiere die Dienste von Virgin America, das waren 2,9 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal.