Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Virgin America meldet für den Monat Februar 2015 eine verbesserte Nachfrage, das Angebot wurde dabei ebenfalls leicht erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresfebruar zulegen, die Nachfrage hat sich um 3,6 Prozent auf 664,566 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 0,6 Prozent auf 839,564 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung hat sich um 2,4 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent verbessert. Mit 455 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Februar 2,2 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Im Geschäftsjahr 2014 flogen mit Virgin America 6,508 Millionen Passagiere, das waren 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.