Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America meldet für den Monat August 2014 bei verminderter Kapazität eine leicht bessere Nachfrage.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im August 2014 verglichen mit dem Vorjahresaugust leicht zulegen, die Nachfrage hat sich um 2,9 Prozent auf 939.927 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 1,2 Prozent auf 1,097 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen gekürzt. Die Auslastung konnte um 3,4 Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent verbessert werden. Mit 586 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat August 0,6 Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 4,394 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 3,2 Prozent entspricht.