Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America meldet für den Monat März 2014 eine verbesserte Nachfrage, das Angebot wurde ebenfalls erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz zulegen, die Nachfrage hat sich um 2,2 Prozent auf 812,850 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 2,7 Prozent auf 967,143 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 84,0 Prozent verschlechtert. Mit 544 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat März 6,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit Virgin America 6,329 Millionen Passagiere, das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.