Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America meldet für den Monat Februar 2014 eine verbesserte Nachfrage, das Angebot wurde ebenfalls erhöht.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresfebruar zulegen, die Nachfrage hat sich um 7,7 Prozent auf 641,458 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 3,2 Prozent auf 834,889 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent verbessert. Mit 445 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Februar 10,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit Virgin America 6,329 Millionen Passagiere, das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.