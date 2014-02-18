Virgin America meldet bessere Nachfrage

Virgin America meldet für den Monat Januar 2014 eine verbesserte Nachfrage, die Verkehrsleistung wurde ebenfalls leicht angehoben.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresjanuar zulegen, die Nachfrage hat sich um knapp elf Prozent auf 744,521 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 3,7 Prozent auf 975,232 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung ging um fünf Prozentpunkte auf 76,3 Prozent hinauf. Mit 490 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Januar sechzehn Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit Virgin America 6,329 Millionen Passagiere, das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.