Virgin America meldet Julizahlen

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Mit 639 tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Juli 6,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline musste im Juli 2015 verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Rückgang der Nachfrage um 1,4 Prozent auf 967,299 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen hinnehmen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 2,1 Prozent auf 1,130 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen zurück genommen. Die Auslastung verbesserte sich von 85 Prozent im Vorjahresjuli auf 85,6 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Airline 5,946 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 0,8 Prozent entspricht.