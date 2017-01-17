Virgin America meldet Dezemberzahlen

Alaska Airlines mit Virgin America (Foto: Alaska Airlines)

Mit 675 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Dezember 2016 7,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Dezember 2016 verglichen mit dem Vorjahresdezember zulegen, die Nachfrage hat sich um gut 9,0 Prozent auf 1.013 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um elf Prozent auf 1,279 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Auslastung ging um 1,4 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent zurück.

Im Geschäftsjahr 2016 flogen mit Virgin America 8,073 Millionen Passagiere, das waren 14,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Passagierzahlen von Virgin America werden seit Dezember durch Alaska Airlines gemeldet, welche Virgin America im vergangenen Jahr übernommen hat.