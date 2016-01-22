Virgin America meldet Dezemberzahlen

Virgin America Airbus A320 (Foto: Virgin America)

Mit 629 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Dezember 2015 knapp zehn Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Dezember 2015 verglichen mit dem Vorjahresdezember zulegen, die Nachfrage hat sich um gut sechs Prozent auf 929 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um gut neun Prozent auf 1,152 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung ging um 2,2 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent zurück.

Im Geschäftsjahr 2015 flogen mit Virgin America 7,036 Millionen Passagiere, das waren gut acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor.