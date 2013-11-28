Virgin America kann zulegen

Virgin America meldet für den Monat Oktober 2013 bessere Verkehrszahlen und eine erhöhte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Oktober 2013 verglichen mit dem Vorjahresoktober zulegen, die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozent auf 819,138 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 2,2 Prozent auf 1.015 Millionen verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung ging um 0,3 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent zurück. Mit 540 Tausend Fluggästen stiegen bei Virgin America im Berichtmonat Oktober sieben Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.