Virgin America führt Treibstoffzuschläge ein

Der Low-Cost-Carrier Virgin America teilte mit, ab sofort für alle Flüge einen Treibstoffzuschlag zu verlangen.

So zahlt der Passagier bei Virgin America auf einem Langstreckenflug, beispielsweise von San Francisco nach New York, einen Aufpreis von US$ 25, für einen Kurzstreckenflug zusätzlich US$ 10 Benzingebühren.