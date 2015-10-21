Vietnam nun fest im Netz von Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Vietnam wird mit dem neuen Winterflugplan fester Teil des Streckennetzes der Lufthansa Cargo.

Nach einer erfolgreichen Testphase über die Sommermonate fliegt der Frachtkranich Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) künftig wöchentlich mit einer Boeing 777F an. Der Frachter startet künftig jeden Donnerstag ab Frankfurt (FRA) über Mumbai (BOM) nach Ho-Chi-Minh-Stadt und fliegt anschließend nach Hong-Kong (HKG) weiter. Frank Naeve, seit 1. August Vice President Asia-Pacific der Lufthansa Cargo, zeigt sich erfreut über die stabile Nachfrage aus Vietnam: „Wir sind stolz darauf, hervorragende Beziehungen zu unseren Kunden in Vietnam aufgebaut zu haben, die wir nun mit der festen Frachterverbindung weiter pflegen. Mit unserer flexiblen Netzsteuerung können wir der Nachfrage auf beste Weise entsprechen. Wir arbeiten beständig daran, unser Netz im Raum Asien-Pazifik für unsere Kunden noch attraktiver zu gestalten.“

Lufthansa Cargo