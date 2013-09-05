Vietnam Airlines sucht Investoren

Vietnam Airlines braucht für ihre Expansionspläne frisches Kapital und einen starken Partner. Die Airline will sich damit für die Zukunft rüsten.

Vietnam Airlines ist seit 1956 am Markt und befindet sich seit 1989 in Staatsbesitz. Der Staat will die Airline nun privatisieren und sucht deshalb einen neuen, starken Partner für den Flag Carrier. Die Fluggesellschaft wurde in Zusammenarbeit durch die Investmentbanken Morgan Stanley und Citigroup vollständig neu bewertet, diese Bewertung soll für den Staat als Verhandlungsbasis für die Teilveräusserung der Airline oder einen Börsengang dienen. Die Airline möchte im nächsten Jahr an die Börse gehen.