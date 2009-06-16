Vietnam Airlines bestellt bei Airbus

An der Paris Air Show 2009 stockte Vietnam Airlines ihre Bestellungen bei dem europäischen Flugzeugbauer kräftig auf.

Heute bestellte die Fluggesellschaft Vietnams 16 weitere Airbus A321 Verkehrsflugzeuge und unterzeichnete mit Airbus SAS ein Absichtserklärung zum kauf von zwei weiteren Airbus A350 XWB. Vietnam Airlines betreibt mittlerweile vierzehn Kurzstreckenjets vom Typ A321 und wird mit der Bestellung von heute auf 41 Maschinen dieses Typs aufstocken. Im Dezember 2007 bestellte die Fluggesellschaft zehn Airbus A350-900, nun werden wohl noch zwei weitere dazu kommen.