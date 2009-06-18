Vietnam Airlines bestellt 16 zusätzliche A321

Vietnam Airlines hat bei Airbus eine definitive Bestellung für sechszehn weitere A321 deponiert, sowie eine provisorische für zwei zusätzliche A350 XWBs.

Dieser neueste Auftrag bringt die Anzahl der Bestellungen der Airline für den Typ A321 auf 41, vierzehn davon hat sie bereits erhalten. Für den A350 XWB hält Vietnam Airlines ebenfalls bereits eine Bestellung über zehn Flugzeuge. Pham Minh, CEO und Präsident der Airline, meinte dazu, die zusätzlichen Aufträge reflektierten den Erfolg, den Vietnam Airlines mit diesen Jets sowohl im regionalen wie nationalen Streckennetz habe.