Vietnam Airlines baut München Angebot aus

Vietnam Airlines Boeing 787 (Foto: Boeing)

Vietnam Airlines baut im Sommerflugplan 2025 ihr Flugangebot ab dem Flughafen München aus.

Mit diesem Schritt reagiert die Fluggesellschaft auf die steigende Nachfrage nach Flugverbindungen zwischen Deutschland und Vietnam und der positiven Entwicklung ihrer Flüge ab München. München wurde als zweites Ziel in Deutschland erst im Oktober 2024 in das Streckennetz von Vietnam Airlines aufgenommen.

Ab Juli 2025 erhöht Vietnam Airlines die Anzahl an wöchentlichen Flügen auf der Strecke zwischen München und Hanoi von zwei auf drei Flüge pro Woche. Zwischen München und Ho-Chi-Minh-Stadt werden weiterhin zwei wöchentliche Flüge angeboten, allerdings werden die Wochentage ab Mai 2025 geändert.

Auch im Winterflugplan 2025/26 bleiben die erhöhten Frequenzen nach Hanoi und die geänderten Flugtage nach Ho-Chi-Minh-Stadt bestehen. Lediglich die Flugzeiten ändern sich ein wenig. Der Flug nach Vietnam wird jedoch weiterhin gegen Mittag in München starten und am Folgetag früh morgens in Vietnam landen. Auch die Rückflüge sollen weiterhin über Nacht stattfinden mit Abflug in Vietnam kurz vor Mitternacht und Landung in München am nächsten Tag gegen 06:00 Uhr.

Sowohl ab Hanoi, als auch ab Ho-Chi-Minh City können Passagiere von den zahlreichen angebotenen Umsteigeverbindungen zu weiteren Zielen in Vietnam, Asien sowie Australien profitieren.

Auf den Flügen ab München ist der Einsatz einer Boeing 787-9 Dreamliner geplant, welche über drei Reiseklassen verfügt.

In der Business Class bietet Vietnam Airlines 28 Lie-Flat-Sitze in einer 1-2-1 Konfiguration, sodass jeder Gast direkten Gangzugang und eine hohe Privatsphäre genießt. Zudem haben Passagiere Zugang zu den Business Class Lounges der Airline.

Vietnam Airlines ist zudem eine der wenigen Fluggesellschaften, die ihrer Premium Economy Class eine eigene Kabine widmet. Hier können sich Fluggäste auf 35 bequeme Sessel mit bis zu 107cm. Sitzabstand und 18cm. Sitzneigung in einer 2-3-2 Konfiguration freuen.

Auch in der Economy Class bietet Vietnam Airlines ein komfortables Reiseerlebnis, da der Sitzabstand 82cm. und die Neigung 15cm. beträgt. An jedem Sitz haben Passagiere ein persönliches Entertainmentsystem. Weitere Informationen zu den verschiedenen Reiseklassen von Vietnam Airlines sind hier verfügbar.

