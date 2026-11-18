Vietnam Airlines baut Indienangebot aus

Vietnam Airlines Boeing 787 (Foto: Boeing)

Vietnam Airlines hat für den 14. Dezember eine Aufstockung ihrer Flugverbindungen nach Indien angekündigt.

Die neuen Angebote verbinden Delhi (DEL) und Bengaluru (BLR) mit Hanoi (HAN) sowie Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN). Die derzeit vier wöchentlichen Flüge zwischen DEL und HAN sowie zwischen BLR und HAN werden auf sieben wöchentliche Verbindungen ausgeweitet. Laut Vietnam Airlines bietet der Ausbau der Strecken von und nach Delhi – ausgehend von Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt – mehr Flexibilität und operativen Spielraum.

Zudem wird eine Anbindung an das umfassendere Streckennetz von Vietnam Airlines in Asien und Europa geschaffen; gleichzeitig eröffnen die erweiterten Verbindungen zusätzliche Kapazitäten für den Frachttransport im Unterflurbereich (Belly-Kapazitäten).

Indien ist ein zunehmend wichtiger Markt für Vietnam Airlines. Die wachsende Nachfrage nach Reisen zwischen den beiden Ländern bietet bedeutende Chancen für weiteres Wachstum. Vereinfachte Visaprozesse, ein steigendes Reisebedürfnis sowie das wachsende Interesse von Reisenden aus Indien und Vietnam, das jeweils andere Land zu entdecken, verleihen diesem Markt zusätzliche Dynamik. Die Erhöhung der Flugfrequenzen ab Delhi und Bengaluru unterstreicht unser Vertrauen in dieses Potenzial und unser Bestreben, Reisenden eine größere Auswahl, mehr Komfort und eine bessere Anbindung zu bieten,

erklärte Nguyen Trung Hieu, Country Manager für Indien bei Vietnam Airlines.